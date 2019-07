La carriera da calciatore di Andrea Barzagli si ​è conclusa da poco, pertanto, ancora non c'è fretta di programmare il futuro. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, il difensore toscano Campione del mondo, ha parlato di quello che lo aspetta ora e di quanto gli possa mancare il calcio giocato.



PANCHINA - "Ho avuto tanti allenatori, da quando ero ragazzo fino agli ultimi anni. Tutti sono stati fonte di ispirazione, ognuno con il suo metodo. Non so bene se farò l'allenatore, penso che ci voglia passione e devi essere capace".



NOSTALGIA - "Al momento non mi manca niente del calcio giocato, sono sereno. L'anno scorso ero arrivato al limite. Tra qualche mese mi potrà mancare, ma adesso va bene così. Fa bene staccare, ora abbiamo intrapreso una nuova avventura e lo faccio con lo stesso spirito"