La Juventus sta ricomponendo i pezzi alla Continassa, con Maurizio Sarri che ha fatto oggi il suo debutto dopo due mesi di quarantena. Tra le assenze, però, è spiccata quella di Andrea Barzagli: secondo quanto riferisce La Stampa, l'ex difensore ora preparatore nello staff di Sarri, ha deciso di lasciare il suo incarico. Infatti, ritornato in Umbria dalla famiglia per la quarantena, Barzagli avrebbe pensato di prendersi una pausa, lasciando - momentaneamente? - il suo nuovo ruolo, assunto ad inizio stagione. Per questo, non ci sono ulteriori motivazioni dietro questo particolare risvolto.