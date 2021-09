Le parole di Andrea Barzagli a Tuttosport: "Mi aspetto che trascini la Juve: ha tutte le potenzialità per riuscirci. Il salto di qualità di Dybala non passa soltanto dai numeri, che comunque pesano perché un conto è realizzare 20 gol in una annata e un altro 10. Ma è importante che Paulo trascini i più giovani durante la partita facendosi dare la palla nei momenti più caldi".