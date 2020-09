Andrea Barzagli pronto per un'avventura in panchina? Chissà. Al momento, l'ex difensore bianconero e Antonio Di Natale sono tra gli allievi del nuovo corso per allenatori Uefa A, secondo massimo livello di formazione per un tecnico aperto oggi a Coverciano. L'otto volte campione d'Italia con la Juventus potrebbe rientrare nello staff di Pirlo in bianconero. In corso, anche Antonio Nocerino e Alberto Aquilani.