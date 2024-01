Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A l'ex difensore dellaAndreaha detto la sua su Kenanfacendo anche un paragone significativo. Ecco il suo pensiero: "Yildiz? Piano con i paragoni, ma una cosa è certa: ha talento, a quell'età vedere certi gol ti fa sorridere. Speriamo che cresca, ha un allenatore che sa come gestire i giovani,sa come toglierti la pressione. Mi ricordo quando arrivòdal Palermo: i primi due mesi non giocava, poi per fortuna è entrato nelle rotazioni, anche perché iniziò a segnare".