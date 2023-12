L'ultima volta che laè rimasta in testa alla classifica per più di 24 ore era il 26 maggio 2019. In panchina c'era sempre Massimilianoe in campo, tra gli altri, Andrea, che oggi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.- "Il primo posto della Juventus è meritato. La vittoria di Monza, conquistata in quel modo, è ancora più importante del pareggio nel derby d’Italia contro l’Inter. Il derby d’Italia giocato alla pari ha aumentato consapevolezza e convinzione dei bianconeri. Un po’ come dire: ci siamo e ce la giochiamo fino alla fine. Ma poi con il Monza era fondamentale vincere e la Juve lo ha fatto. E trionfare al 94’, con quella reazione di forza e rabbia dopo aver subito il pari pochi minuti prima, vale moltissimo. Gli scudetti passano da queste vittorie, determinate e sporche. L’1-1 del Monza poteva essere fatale, invece la Juve è ripartita subito in avanti con 4-5 uomini: Rabiot è stato straordinario e Gatti ha segnato con cattiveria. C’è un altro spirito rispetto allo scorso anno".- "Allegri è sempre lui, ma ha riportato la giusta mentalità, quella da vera Juve: non era scontato. E i risultati fanno il resto, aiutano squadra e giocatori a crescere in maniera esponenziale".- "Mi sorprende di più che qualcuno, esternamente, metta ancora in discussione Allegri. Adesso sono necessarie serenità, compattezza e Giuntoli lo sa".- "Qualcosa lo devi aggiungere viste le squalifiche di Pogba e Fagioli. Ma gennaio è un mercato delicato: o trovi un giocatore che aumenta il livello, oppure punti su uno che sappia aspettare il proprio momento. Berardi aggiungerebbe qualità, però Allegri dovrebbe variare certi equilibri...".- "McKennie: sembrava dovesse andare via, invece si sta dimostrando molto prezioso. Ma sono cresciuti un po’ tutti: Bremer è diventato una certezza, Gatti ha una convinzione diversa, Rugani ha giocato su ottimi livelli nell’ultimo periodo. Locatelli è sempre più leader, Nicolussi Caviglia si è fatto trovare pronto. Senza dimenticare Cambiaso, Kostic...».- "La rabbia. Federico ha aspettato il suo momento, è migliorato e adesso sta dimostrando personalità e affidabilità".- "Squadre diverse, ma accomunate dallo stesso spirito e dalla medesima voglia di rifarsi. Questa Juve, al di là di tutti i discorsi, è convinta e giocherà per lo scudetto fino alla fine. Oltre all’assenza dalle Coppe, questa Juve ricorda quella del 2011-12 per i tanti e diversi giocatori che vanno in gol e per l’anima gregaria. Se non segnano Vlahovic e Chiesa, ecco Rabiot, Gatti, Bremer, Cambiaso".- "Sapere che in un modo o nell’altro gol lo fai, è importantissimo: trasmette sicurezza. Vlahovic con il Monza è stato sfortunato, ha sbagliato il rigore. Chiesa i gol li segnerà, come pure Milik e Kean. E la solidità, nonostante le 3 reti incassate nelle ultime 3 partite, mi sembra la stessa del periodo in cui non ne subivano".- "É una cosa che si deve sentire Vlahovic, poi valuteranno internamente".- "Allegri e i giocatori daranno una sbirciata, ma niente di più. Meglio stare concentrati su se stessi. Sono più curioso io: l’Inter è molto forte, però il Napoli con Mazzarri sembra aver ritrovato fiducia e serenità".