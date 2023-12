Il futuro diallaper la stagione 2024-25 è condizionato da diversi fattori, tra cui la figura dell'allenatore in quel periodo, il destino di Arthur nel medesimo ruolo e le possibili offerte di mercato. L'opzione di riscatto di Arthur da parte della Fiorentina, con un costo di 20 milioni di euro, è un elemento chiave da considerare. come riporta calciomercato.com.Inoltre, giocatori come Barrenechea, Soulé e Iling Jnr potrebbero rappresentare risorse per generare entrate economiche per la Juventus. In caso di offerte vantaggiose, il giocatore potrebbe essere sacrificato per rinforzare altre aree della squadra. Tuttavia, tutte queste valutazioni sono rimandate a giugno, poiché a gennaio non sono previsti trasferimenti. Nel frattempo, Barrenechea resta concentrato sul suo impegno con il Frosinone, con il desiderio di raggiungere ulteriori successi con la squadra.