Parola di Massimiliano Allegri che, consapevole delle insidie della gara, questa sera si giocherà tanto e con tante assenze. Quelle che portano Max ad affidarsi sempre di più ai suoi giovani, che in questa stagione sono diventati una grande risorsa. Fabioe Nicolòinsieme dall’inizio, quasi una certezza, ma non solo. In regia, infatti, dovrebbe esserci di nuovo Enzo, lanciato a sorpresa nel derby al posto di Paredes e candidato ancora a una maglia da titolare. Il segnale è arrivato: Allegri non decide in base alla carta d’identità ma bada soprattutto alla sostanza.Perché Allegri - sottolinea la Gazzetta - "ha già dimostrato di non aver paura di rischiare e anche se spesso gli viene rimproverato di puntare poco sui giovani quest’anno, sia pure con la complicità degli infortuni, non si è fatto pregare a farli giocare: tolti Vlahovic e Kean, finora ha impiegato 6 ragazzi nati dopo il Duemila". Miretti e Fagioli, i più presenti, sono andati già oltre i 1000' a testa, mentre Barrenechea ha scalato in fretta le gerarchie. E questa sera, se alla fine non cederà alla tentazione Pogba, è pronta una nuova "allegrata" per aiutare Dusan Vlahovic e non isolarlo: un 3-4-2-1 provato, con Barrenechea in mezzo, mentre Fagioli e Miretti proprio alle spalle di DV9. La mossa insolita, ma con due certezze, quelle che "devono segnare di più" per Allegri, ma che hanno saputo già diventare punti di riferimento per un nuovo corso.