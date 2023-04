Enzo Barrenechea, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match tra Juventus e Verona: "E’ una grande notizia per me e la mia famiglia, è quello per cui ho sempre lottato e sono contento e felice di averlo raggiunto»."Si grazie a Dio è la terza gara, io gioco mettendo tutto come facevo in Primavera e in Next Gen e ringrazio mister, compagni e tutto lo staff per la fiducia".