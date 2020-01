Dopo una settimana di attesa, si può dire ufficiale: ​Enzo Barrenechea è un nuovo giocatore della Juventus. Argentino classe 2001, ​Barrenechea arriva a Torino con l'obiettivo di prendere l'eredità di Bentancur. Centrocampista tecnico, ma anche dinamico, il giovane verrà aggregato alla rosa della Primavera, sotto la guida di Lamberto Zauli. Per ​Barrenechea, ci sarà anche la possibilità di giocarsi le sue carte per l'U23, in Serie C, con Fabio Pecchia in panchina. Un mercato molto attivo, quindi, per i bianconeri, specialmente - se non soprattutto - per quanto riguarda il futuro.