Intervenuto a Tutti Convocati, in onda su Radio 24, il direttore generale dellaJoeha parlato del momento della squadra viola, reduce dalla vittoria contro il Milan, e di Dusan, obiettivo di mercato dellae autore di una doppietta contro i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni: "Non ci poniamo obiettivi, vogliamo fare ovviamente meglio dell'anno scorso e poi vediamo pian piano dove arriveremo. Vlahovic? Abbiamo già detto tanto, sia io chene abbiamo parlato. Mi dispiace che si parli solamente di lui, ci sono tanti giocatori che sono importanti per la nostra squadra. ​Vorrei ricordare che quando l'anno scorsoha preso la squadra noi gli abbiamo detto che la società credeva molto in Dusan e che il ragazzo aveva bisogno di continuità. Perciò il merito del suo rendimento è della società che ha creduto in lui. Poi c'è la squadra che lo aiuta, poi viene lui...".