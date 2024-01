Chi é Francisco Barido

Juve, Barido sta arrivando a Torino? La FOTO

Francisco Barido , un giovane talento del Boca Juniors Under 15, si prepara a trasferirsi a Torino per firmare con la. Tuttavia, essendo ancora minorenne, i suoi genitori lo accompagneranno in Italia per il trasferimento e la firma del contratto.Barido ha solo 15 anni essendo nato il primo agosto 2008 ma nonostante l'età è una delle più grandi promesse del calcio argentino. In passato ci aveva già messo gli occhi il Barcellona. Il talento cercato dalla Juve è dotato di grande tecnica e dribbling nello stretto. E' un mancino e gioca da trequartista. All'inizio dello scorso anno era stato addirittura convocato da Pablo Aimar nella Nazionale Under 15 argentina e indossava la maglia numero 10.

Francisco Barido sta arrivando a Torino? Così sembrerebbe. L'ultimo post del talento argentino, infatti, é una foto scattata in aeroporto. E i tifosi bianconeri sono già impazziti: "TI stiamo aspettando".