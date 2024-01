Francisco, talento classe 2009 del Boca Junior ha già svolto le visite mediche con la Juventus. Il giovane era stato accostato in passato anche al Barcellona, salvo poi scegliere la Vecchia Signora. Giocatore mancino, trequartista, un numero 10. Partirà chiaramente dalle giovanili della Juventus. Si trasferirà a Torino con tutta la famiglia. Ha soltanto 15 anni ma in Argentina è considerato uno dei giocatori più talentuosi e la Juventus sembra esserselo assicurato. Ha infatti già svolto le visite mediche. L'anno scorso era stato convocato anche nella sua nazionale Under 15, indossando la maglia numero 10.