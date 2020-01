Ieri vi abbiamo raccontato la prima gioranta bianconera di Alejandro Marques iniziata con le visite mediche al J Medical, oggi è arrivata dell'ufficialità dello scambio con il Barcellona, che ha portato Matheus Pereira in Spagna:" Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Futbol ClubBarcelona i seguenti accordi:- Cessione a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreda Silva. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Barcelona di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato pari a 8 milioni, pagabili in due esercizi;- Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatorea fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024".