Dal sito ufficiale della Juventus:

“Questa sarà la 14ª sfida tra Juventus e Barcellona in gare ufficiali.



La Juventus è imbattuta nelle sei partite casalinghe contro il Barcellona in tutte le competizioni (3V, 3N), alternando una vittoria a un pareggio nel parziale, con il pareggio per 0-0 nell’ultima, nel novembre 2017.



Il bilancio di sei partite interne della Juve senza sconfitte contro il Barcellona è il suo miglior risultato contro una singola squadra in competizioni europee, insieme alle sei partite di imbattibilità contro l'Atletico Madrid (5V, 1N).



Il Barcellona è attualmente imbattuto da sei partite contro squadre italiane in Champions League (4V, 2N), dalla sconfitta per 0-3 contro la Roma nell'aprile 2018. Infatti, il Barcellona ha perso solo due volte nelle ultime 18 gare di Champions League contro squadre italiane (10V, 6N).



Il Barça ha subito solo una sconfitta nelle ultime 17 trasferte della fase a gironi di Champions League (10V, 6N), rimanendo imbattuto in ognuna delle ultime 10.



La Juventus potrebbe vincere cinque partite interne consecutive in Champions League per la prima volta dalla serie di sei registrata tra dicembre 2016 e ottobre 2017.



La vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev alla 1ª giornata è stata la 99ª bianconera in Champions League - potrebbe diventare la prima squadra italiana a raggiungere i 100 successi nella competizione.



Questa sfida contro il Barcellona sarà la 200ª partita in Champions League per la Vecchia Signora (99V, 52N, 48P).



Lionel Messi del Barcellona ha segnato più gol nella fase a gironi di Champions League di qualsiasi altro giocatore nella competizione (69 in 73 partite)”.