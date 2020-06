Dalla fine della scorsa estate, Juventus e Barcellona hanno mostrato un certo feeling nelle trattative, anche se in porto, effettivamente, non sono stati tanti gli affari ad esserci andati. A parte lo scambio tra giovani per la Primavera, i due club hanno tenuto i dialoghi aperti, pur senza concludere nulla. Ora, si è accesa la pista Pjanic, con i blaugrana che hanno presentato un ventaglio di contropartite tra cui, però, la Juve non riesce a scegliere. Dopo il no di Arthur, quindi, sembra sempre più difficile che i due club possano trovare un'intesa, per questo qualora saltasse il banco per Pjanic, non ci saranno ulteriori trattative tra Juve e Barcellona, secondo quanto riporta Sky Sport.