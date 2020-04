4









L’asse Juventus-Barcellona è sempre stato un’asse rovente di mercato. Tra idee e proposte, la collaborazione tra i due club ha portato anche a risultati, come lo scambio invernale tra due giovani di prospettiva come Matheus Pereira e Alejandro Marques. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club catalano avrebbe recentemente aperto alla cessione di due pezzi pregiati per realizzare incassi, ovvero Ivan Rakitic e Samuel Umtiti, proponendoli a Fabio Paratici. Dal canto suo, al Barcellona è sempre piaciuto Federico Bernardeschi, argomento di discussione di contatti invernali. Tanti nomi sul tavolo a cui se ne possono aggiungere altri, per questo è lecito pensare che le parti possano tornare a trattare in ottica scambio. Un giocatore per un altro, meccanismo che governerà il prossimo mercato.



