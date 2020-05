Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona considera il napoletano Fabian Ruiz la prima alternativa allo juventino Miralem Pjanic per rinforzare il suo centrocampo. De Laurentiis vuole però tutelarsi e proseguono i contatti per rinnovare il contratto del giocatore spagnolo. Pjanic vede nel Barcellona la prima alternativa in caso di addio alla Juventus ma i bianconeri sono disposti a scambiare l'ex centrocampista della Roma solo per Arthur che però resta deciso nella sua scelta: non vuole lasciare il Nou Camp per approdare a Torino. Ora sia Juve che Barça cercano alternative.