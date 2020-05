1









Secondo quanto riporta Mundo Deportivo la Juventus è interessata a Junior Firpo, terzino del Barcellona che spera di chiudere lo scambio con Miralem Pjanic. Il prezzo del terzino sinistro del Barcellona, si legge, si aggira sui 30 milioni, più o meno la somma pagata ai catalani al Betis Siviglia un anno fa. Come anticipato da Ilbianconero.com, tuttavia, la Juve non ha intenzione di scambiare Pjanic con nessun altro calciatore che non sia Arthur, che resta l'unico calciatore per cui Paratici è disposto a scambiare il bosniaco.