Asse caldo tra Juve e Barcellona. Tante idee sul tavolo di lavoro tra i due club, che da anno hanno ottimi rapporti. Già nel mercato invernale c’è stato uno scambio di giovani promesse, tra Matheus Pereira e Marques Mendez. E ora, per a prossima estate, spunta un nome nuovo: Sergi Roberto. Mezzala, divenuto poi terzino, secondo il quotidiano catalano Sport la Juve lo avrebbe messo nel mirino anche per la sua duttilità. Il classe ’92, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, è l’ultima idea di un confronto continuo tra Juve e Barcellona. Ai blaugrana la scorsa estate piaceva Bernardeschi, poi negli ultimi mesi Pjanic. Da qui i discorsi intavolati su uno scambio con Arthur, brasiliano classe ’96 seguito anche da Inter e Tottenham, con valutazioni alte, per registrare una corposa plusvalenza. Un’idea, nulla più, mentre la Juve non gradisce i profili di Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Tanti nomi nell’asse con il Barcellona, a cui si aggiunge ora anche Sergi Roberto.