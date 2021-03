1









Dopo lo scambio effettuato l’estate scorsa tra Pjanic e Arthur, utile per sistemare i bilanci di entrambi i club a pochi giorni dalla chiusura, Juventus e Barcellona potrebbero sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per siglare un colpo del tutto simile. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto eco alle indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, che ha ribadito l’interesse dei bianconeri per Ousmane Demebélé, attaccante ambidestro della squadra di Koeman protagonista in questa stagione. Per arrivare al francese, la Juve potrebbe offrire in cambio Paulo Dybala, il cui rinnovo di contratto è ancora un rebus.