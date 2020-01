Come racconta Calciomercato.com, la Juve è pronta a girare al Barça il giovane Matheus Pereira, classe '98 ora in prestito al Dijon in Francia; per i bianconeri è prenotato Alejandro Marques, centravanti classe 2000 del Barça B. Spagnolo di origini venezuelane, Marques è seguito da tempo dalla Juventus che ha promosso questo scambio. Un modo per avviare i rapporti col Barcellona dopo il tentativo per Rakitic in cambio di Bernardeschi, un affare reale ma non decollato all'ultimo giorno dello scorso mercato estivo.