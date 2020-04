È solo un’idea di mercato, un obiettivo tra i tanti della lista, ma la Juventus monitora con attenzione le vicende legate al futuro di N’Golo Kantè. Per l’appunto, i nomi a centrocampo in cima alla lista di desideri di Paratici sono altri, Pogba e Tonali su tutti, ma nel mercato è bene stare con un piede in più scarpe scegliendo poi quella giusta al momento opportuno, per questo i bianconeri non perdono di vista il francese del Chelsea. Ma attenzione, la concorrenza è di quelle illustri: stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona spinge forte per Kantè.