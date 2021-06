La Juventus si è inserita con decisione nella corsa a Memphis Depay e avrebbe addirittura superato l’offerta del Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport, la sfida tra i due club per il giocatore in scadenza di contratto con il Lione sarebbe serratissima e potrebbe risolversi al fotofinish. La Juve avrebbe offerto all’olandese un ingaggio da 8 milioni di euro per 3 anni, 3 milioni in più rispetto alla proposta dei catalani. Che comunque, potrebbero presto rilanciare e rovesciare l’attuale situazione.