Almeno strappa un sorriso in una serata più che amara per i bianconeri. Dopo la sconfitta - dura, durissima - registrata dalla Juventus, lo 'scontro' con il Barcellona si è spostato sui social. A onor del vero, a partire sono stati proprio gli spagnoli, pronti a pubblicare una foto di Leo Messi (autore del secondo e ultimo gol) con una didascalia particolare: "Siamo contenti che abbiate avuto la possibilità di vedere the GOAT (cioè i migliore di tutti i tempi) sul vostro campo, cara Juve".



SOCIAL CALDISSIMI - Un'ora dopo, ecco la risposta dell'account scoial dei bianconeri: "Probabilmente avete cercato nel dizionario sbagliato. Porteremo quello giusto al Camp Nou". Sì, perché salvo clamorosi scenari, al ritorno Ronaldo cercherà di riprendersi tutto. E i tifosi, nei commenti in basso, alimentano il duello... Leggi tutto nella nostra gallery.