"Non c'è il Pallone d'Oro, ma c'è l'orgoglio". Esordisce così Tuttosport nel presentare la sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. I due, che prima di quest'anno, si dividevano l'autunno dei premi, adesso si sfideranno in quest'edizione della Champions League che promette spettacolo. Ronaldo o Leo, chi vincerà la sfida? Vero che le squadre potrebbero essere già qualificate (data la caratura degli avversari), ma nella sfida tra i due c'è di più. Scrive così il quotidiano: "Prima decidere la doppia sfida con il Barcellona di Messi, poi trascinare la Juventus ad alzare quella Coppa che manca dal 1996. È la missione che ha in testa dall’estate 2018, Cristiano, quando ha messo fine ai classici spagnoli con Messi, per puntare a qualcosa di più grande e ambizioso. Conquistare la Champions con tre squadre, dopo le cinque tra Manchester United (1) e Real Madrid 4), e raggiungere a quota 6 Coppe il primatista Gento, leggenda madridista. Riuscirci nella stagione che parte dalla doppia sfida con Messi sarebbe qualcosa di epico. Da Cristiano Ronaldo".