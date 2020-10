La Juventus ci aveva visto lungo. Sergino Dest è un terzino dalle grandi prospettive e ha dimostrato il suo valore nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona. In estate Fabio Paratici avevo sondato il terreno, sia con l’Ajax che lo valutava almeno 25 milioni di euro, sia con l’agente Mino Raiola. Le strade non si incrociarono perché i bianconeri presero altre strategie, ma il terzino brasiliano era destinato a palcoscenici illustri. Alla fine il Barcellona superò all’ultima curva il Bayern Monaco e si aggiudicò Dest per 21 milioni più 5 di bonus, blindandolo con una clausola monstre da 400 milioni. Da intrecci di mercato alla sfida dello Stadium.