Ronaldo prosegue il suo allenamento personalizzato e rigorosamente in isolamento nella villa di Torino con affaccio panoramico. Intanto, ieri la Juventus ha provveduto a inoltrare all'Upap, il dipartimento della Uefa preposto per gestire queste situazioni, la documentazione che attesta le buone condizioni di salute dell'attaccante e l'assenza completa di sintomi anche in queste ore. Un passaggio necessario per continuare a sperare di avere il giocatore a disposizione contro il Barcellona la prossima settimana, a patto che lo staff sanitario bianconero presenti un tampone negativo entro le 24 ore antecedenti alla partita.