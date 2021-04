6









Si cambia. Si deve cambiare. C'è bisogno che si cambi. La Juve prova a infilare il naso al di fuori dei confini italiani e dalla Spagna oggi rilanciano il fortissimo interesse nei confronti di Ousmane Dembelé, in questa stagione finalmente tornato ai livelli che gli competono.



DALLA SPAGNA - Come racconta il Mundo Deportivo, Dembelé vive la stessa situazione di Paulo Dybala: scadenza del contratto 2022 e non c'è novità sul rinnovo, dunque Barça costretto a metterlo sul mercato. C'è la Juve in pole position, e pensa a lui anche per un possibile scambio con Paulo Dybala, primo jolly da giocare. Come racconta Calciomercato.com, occhio anche al sistema fiscale che favorisce gli stranieri che vengono a lavorare in Italia. Su Dembelé al momento il Manchester United, che a fine anno saluterà Cavani. Più indietro PSG e Liverpool.