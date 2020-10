1









Non sarà la epica sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi, ma Juventus e Barcellona sarà anche la partita degli ex. Per Pjanic e per Arthur. Soprattutto per il bosniaco, che in bianconero ha trascorso la bellezza di 4 anni, tra gioie, trofei e successi. Il centrocampista ha svuotato l’armadietto agli albori di questo mercato, quando a fine giungo il club trovò la quadra con il Barcellona per lo scambio con conguaglio per Arthur, che adesso, all’ombra della Mole, veste la maglia dello stesso Pjanic. Tra scontri fra titani e destini europei, Juve-Barcellona sarà anche la partita degli ex.