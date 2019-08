Sabato 17, lunedì 19 e martedì 20 agosto sono le date dei voli effettuati da Fabio Paratici con destinazione Barcellona. I motivi di questi viaggi così frequenti sono gli incontri che il dirigente bianconero aveva in agenda con i vertici del club catalano. Ormai alla vigilia della stagione 2019/20 (in realtà la Liga ha disputato la prima giornata di campionato), Juventus e Barcellona si ritrovano con una delicata situazione da risolvere: una rosa troppo ampia che, tradotto in volgare, significa avere in rosa giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico, in poche parole, degli esuberi.



LA LISTA - Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esuberi di cui si è accennato pocanzi sono, per di più, di lusso: Emre Can, Higuain e Rugani per i bianconeri; Suarez, Rakitic e Dembelé per i blaugrana. Di tutti i nomi messi sul tavolino per i quali sono stati abbozzati dei discorsi, gli unici che hanno dato vita ad una trattativa capace di rimanere in piedi e con buone possibilità di essere finalizzata è quella per lo scambio tra Mario Mandzukic e Juan Miranda. LA TRATTATIVA - Esterno sinistro, classe 2000, Miranda piace molto a Fabio Paratici. Sembrava essere ad un passo dal prestito al Marsiglia ed invece la mossa del dirigente bianconero lo avvicina alla Juve: acquisto a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Paratici ha proposto al Barcellona il cartellino di Mario Mandzukic: valore del croato 15 milioni di euro con i bianconeri che ne ricaverebbero un’ottima plusvalenza.

Le società sono vicine alla fumata bianca e, anche se le cifre potrebbero subire delle modifiche, Miranda ha già dato il benestare alla trattativa. Per ottenre il via libera da parte di Mandzukic serve ancora un po’ di tempo.