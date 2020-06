La Juventus continua a dialogare con il Barcellona e, ancora, Miralem Pjanic è al centro della scena. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la trattativa continua, malgrado gli scogli su cui si sono scontrati i bianconeri. Su tutti, il "no" ribadito da Arthur, che ha espresso la sua volontà di restare in Spagna rendendo ancor più complicato lo scambio che sembrava già imbastito. Così, Fabio Paratici sta studiando altre contropartite nella rosa blaugrana, affinché il canale aperto con il Barcellona non si chiuda con un nulla di fatto.