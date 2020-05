Scambio baby in corso. Come racconta Tuttosport, dopo Matheus Pereira e Marques, alla Juve potrebbe arrivare Mbuyamba, difensore olandese classe 2001 arrivato in Spagna nello scorso anno dal Maastricht. I bianconeri lo hanno adocchiato per la formazione Under 23, mentre il Barça ha destato interesse per l'attaccante Kaly Sene, già trattato nell'ultima sessione invernale. L'attaccante ha la stessa età di Mbuyamba ed è stato preso a prezzo di saldo dal Vanchiglia: un affare per tutti. E staremo a vedere...