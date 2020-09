7









Atto secondo. Dopo lo scambio che ha coinvolto Arthur e Pjanic, Juventus e Barcellona lavorano per impostare nuovi affari. E un'indiscrezione dalla Spagna smuove la questione, intrigando un po' tutte le parti in causa. Ousmane Dembele per Douglas Costa, questa l'idea. Stesso ruolo, stesse potenzialità. Talenti inespressi che per un motivo o per l'altro, ambientamento o infortuni, non hanno espresso a pieno il proprio potenziale e sono pronti a cambiare aria, a patto di trovare una soluzione soddisfacente.



LO SCAMBIO - Il 23enne francese è stato pagato tantissimo dal Barça che però nono riesce a fare di lui una risorsa, la Juve, invece, ha trascorso le ultime stagioni inseguendo i recuperi dagli infortuni del 30enne brasiliano, che spesso nei momenti decisivi della stagione ha dato forfait. Colpi ad affetto, spentisi con il tempo. E allora, spiega Tuttosport, gli ottimi rapporti tra Juve e Barcellona, che trattano costantemente da oltre un anno, come dimostrano gli affari realizzati (Arthur-Pjanic e Matheus Pereira-Marques) e quelli tentati (Rakitic-Bernardeschi 2019), fanno di questa idea una possibilità di mercato. Douglas Costa è in uscita, con Manchester United e Wolverhampton in pole, e il Barça cerca una sistemazione per Dembele. Non dovessero realizzarsi queste vendite, Juventus e Barcellona sono pronte ad affondare per quello che sarebbe una sorta di piacere reciproco. Intanto, i bianconeri, continuano a lavorare per Chiesa, primo obiettivo di Fabio Paratici, perché ritenuto l'esterno giusto per il gioco di Andrea Pirlo. Costa però tanto.