1









Arthur è il nome caldo di giornata in casa Juventus. Mundo Deportivo ha raccontato come la dirigenza bianconera abbia ricevuto l’ok del Barcellona per trattare il centrocampista brasiliano, per il quale i blaugrana potrebbero avanzare richieste che riguardano, per esempio, Pjanic, Bernardeschi e Bentancur. Non ci sarebbero solo questi nomi in ballo. Stando quanto riporta il Daily Mail, nella lista dei cedibili dei catalani ci sarebbero anche Coutinho, di rientro dal prestito al Bayern Monaco e già accostato alla Juventus, e Dembélé, talento mai espresso appieno nel campionato spagnolo, infortunatosi al tendine del bicipite della coscia destra.