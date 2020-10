Tre a zero. Negli incroci in Champions League tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, l'argentino ha battuto il collega portoghese almeno sul fattore gol: Cristiano non ha mai segnato, Leo invece ne ha fatti addirittura tre. Scrive Opta: "Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il giocatore del Barcellona, due pareggi e un solo successo di CR7". L'ultima volta che si sono incontrati in Champions era 9 anni fa, Barcellona-Real Madrid della famosa conferenza stampa del 'Porqué?' di José Mourinho. Nel 2020 toccherà di nuovo a loro, come ultima, grande storia di due fuoriclassi magnifici.