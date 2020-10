1









È il grande dubbio di formazione per Juventus-Barcellona: Leonardo Bonucci partirà titolare? Ha stretto i denti, allenandosi e preparandosi oltre il dolore dovuto al fastidio muscolare riportato contro il Verona. Bonucci corre verso una maglia da titolare, ma come riporta Sky Sport, farà un provino nel riscaldamento. Lui verrà schierato nell’XI di partenza, ma nel pre-partita farà una prova: se le sensazioni saranno positive, allora affronterà Messi e compagni dal primo minuto, altrimenti si siederà in panchina per precauzione.