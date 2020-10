Entra nel vivo anche la Champions League della Juventus: dopo il successo esterno ottenuto sul campo della Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Alvaro Morata, i bianconeri ospitano mercoledì il Barcellona nel match che potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa al primo posto nel girone G. Così, per il match di mercoledì, le quote Stanleybet.it sono orientate su un equilibrio quasi perfetto, a parte una sfumatura bianconera. L'«1» della Juventus è dato a 2,60, mentre il Barcellona viaggia a quota leggermente più alta, 2,65. Un pari invece è pagato 3,35 volte la posta. Nell'ultimo confronto disputato a Torino, la Juventus ebbe la meglio con un 3-0 nell'andata dei quarti di finale della massima competizione europea. Difficile per i trader di Stanleybet.it un risultato analogo, tanto che la quota è 29,00. Ma l'incrocio più importante, del 6 giugno 2015, vide esultare i catalani: 1-3 in finale di Champions League a Berlino, con gol del momentaneo pareggio bianconero siglato proprio da Morata. In questo caso ci credono di più i bookmaker che offrono il 3-1 per i blaugrana a 20,00.