Ci siamo, il countdown è finito: oggi è il giorno di Juventus-Barcellona. Se in casa Barça la notizia che ha scosso l'ambiente alla vigilia della partita sono state le dimissioni del presidente Bartomeu , ieri Andrea Pirlo ha saputo che non potrà avere a disposizioni Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid e costretto a rispettare l'isolamento., che sta bene e dovrebbe partire dal primo minuto nel 4-4-2 di Pirlo. L'unico dubbio è legato alla presenza dall'inizio di Paulo Dybala: se schierato titolare non ci sarebbero riserve in panchina ( QUI lo scenario possibile).- La partita non sarà possibile vederla in chiaro, ma verrà trasmessa in(canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), in streaming su Sky Go o su Now Tv.