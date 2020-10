Seconda giornata, ma già big match. Domani sera, ore 20.45, allo Stadium saranno di fronte Juventus e Barcellona per una sfida importantissima nel girone di Champions League. Tra poche ore si scoprirà se sarà anche Messi contro Ronaldo, visto che al portoghese manca ancora il tampone che attesti la negatività al coronavirus ritrovata.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo



BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman



DOVE VEDERLA - Juventus-Barcellona verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky: gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà visibile in chiaro. Ma sarà disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet, oppure Now Tv.



IL PROGRAMMA



11.00 Allenamento Barcellona

11.15 Allenamento Juventus alla Continassa

14.00 Conferenza Pirlo

18.00 Conferenza Koeman