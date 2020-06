La Juventus ci aveva provato: Arthur non vuole venire? Allora dateci. Classe 2002, ultimo gioiellino della cantera del Barcellona che ha anche segnato in Champions contro l'Inter. Un talento vero. Lo sa anche il Barça, che considera Fati un incedibile al pari di Messi, de Jong e ter Stegen. Secondo Mundo Deportivo gli spagnoli non hanno gradito la richiesta della Juve, e la risposta è stata secca e chiara. Senza nessuna possibilità di nuove aperture.