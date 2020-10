1









La sfida a chi sta peggio. Così alcuni quotidiani hanno presentato la gara in scena questa sera tra Juventus e Barcellona. Novanta minuti per capire chi è messo meglio, chi potrà essere davvero protagonista quando la stagione entrerà nel vivo. La Juve senza Ronaldo, in costruzione e in emergenza difesa, il Barça senza Piqué, Umtiti e Coutinho, ma con tanta qualità davanti e un ritrovato Jordi Alba. A tenere banco, però, c'è la questione Bartomeu, con le clamorose dimissioni alla vigilia del match e una querelle aperta con Messi. Problemi e tanta confusione a poche ore da 90' decisivi per le sorti del girone.