Prima amichevole della stagione per la Juventus, che affronta questa notte il Barcellona. Con le assenze di Rabiot, Pogba e Fagioli, non ci sono tante opzioni soprattutto a centrocampo, dove insieme a Rovella e Locatelli, dovrebbe prendere il posto Mckennie, con Miretti in panchina. In difesa, ci sono Danilo e Bremer; ballottaggio tra Alex Sandro e Gatti. Nel 3-5-2 con cui giocheranno i bianconeri, sulle corsie ecco il nuovo acquisto Weah e Kostic. In attacco, possibile che Allegri scelga la coppia Milik-Kean, con Vlahovic e Chiesa inizialmente in panchina.