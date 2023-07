Appuntamento a Santa Clara: non solo per sfidarsi sul campo, ma anche per trattare l’ingaggio di Franck Kessié. Sarà doppia la partita tra, attese protagoniste negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour: nella notte tra sabato e domenica (precisamente alle 4.30 italiane) illumineranno il Levi’s Stadium, nella baia di San Francisco, per una prestigiosa amichevole che inaugura la stagione delle squadre di Allegri e Xavi, ma il test di lusso sarà anche l’occasione per parlare di affari. Lo rivela La Stampa.