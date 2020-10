5









C'è il Barcellona per la Juventus. E c'è Messi per Ronaldo. La Champions ripartirà con un brivido infinito e con la sfida tra i due migliori calciatori di questo pianeta: che bello, ma anche che spavento. In tanti, sui social, si sono già scatenati con i commenti: "Sarà affascinante vedere la sfida tra le due ex squadre di Suarez", scrive il noto portale satirico Unfair Play. Il resto dei commenti si concentra quasi esclusivamente sulla sfida tra Cristiano e Leo: "E comunque il Barça non è più una squadra, quindi poteva andare peggio". "Goat contro goat, l'attesa si fa sentire". E l'attesa è anche per la possibile riapertura - seppur parziale - degli stadi.



Leggi tutti i commenti nella nostra gallery