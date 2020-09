Suarez ha già vestito virtualmente la maglia della Juve, le parti hanno accordato tutti i dettagli del contratto dell’uruguaiano, quello che manca è il passaporto italiano e la modalità di rescissione con il Barcellona. Quest’ultimo punto è stato approfondito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dal momento che il Barça è ancora restio a garantire al Pistolero 14 milioni di buonuscita: “Il Barça naturalmente frena e non è intenzione a coprire l’intera cifra: i dirigenti blaugrana infatti spingono oltre una percentuale del totale. Il confronto tra le parti è in corso e la Juve aspetta che si possa arrivare ad una soluzione positiva in tempi rapidi, per poi concentrarsi esclusivamente sulla questione del passaporto italiano. La società bianconera, inoltre è disposta anche ad assicurare un indennizzo (una parte fissa più bonus ad obiettivi) per favorire l’uscita del bomber da Barcellona”.