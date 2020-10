È arrivato il giorno di Juve-Barcellona. Una grande notte di Champions League, anche senza lo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, che l'avrebbe resa ancor più magica. Il portoghese è ancora positivo al Covid-19 e ha dato forfait per la sfida, lasciando la Juve a Morata e Dybala. Quali sono i precedenti? Da quando esiste la Champions, Juve e Barça si sono incontrate 7 volte, 2 vittorie per parte e 3 pareggi il bilancio. Il primo confronto nei quarti nel 2003, poi in finale nel 2015 e due volte nel 2017, tra i quarti (andata 3-0 bianconero, ritorno 0-0) e ai gironi della stagione successiva. Come detto, davanti ci saranno Dybala e Morata, che sanno come segnare al Barcellona: lo spagnolo lo ha fatto nella finale del 2015, mentre la Joya ha segnato una doppietta nel 3-0 del 2017. Una delle sue notti più belle.