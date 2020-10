Occhio al giovane Pedri. Il fantasista del Barcellona ha parlato a El Mundo Deportivo della gara che l'attende con la Juventus: "Non mi tremerebbero le gambe in un Clásico - le sue parole -. Giocare con Messi è tutta un'altra cosa, è unico. Questo Barça può battere chiunque". Anche la Juve, nei pensieri del classe 2002 che arriva da Las Palmas. Il talentino è pronto ad affrontare Ronaldo e pure il Real Madrid: con i blancos, la sfida è prevista per il 24 ottobre; con i bianconeri, a Torino, si giocherà il 28. Una settimana di stelle e grandiose sfide per gli azulgrana: staremo a vedere quale ruolo avrà Pedri.