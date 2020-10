Anche Ronald Koeman deve scogliere qualche dubbio di formazione. Tra poco più di un’ora Juventus e Barcellona scenderanno in campo allo Stadium per una super sfida valida per i gironi di Champions League, e il tecnico olandese sta pensando a dove schierare Busquets. Come riporta Sky Sport, anche la difesa blaugrana è decimata da squalifiche ed infortuni e al fianco di Lenglet potrebbe essere preferito proprio lo spagnolo al posto di Araujo. A centrocampo invece, spazio all’accoppiata De Jong-Pjanic.