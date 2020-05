In Spagna non hanno dubbi: il Barcellona ha occhi solo per Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta As, il bosniaco è l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo: Paratici ha svelato che tra i club ci sono contatti continui e nella trattativa potrebbe rientrare anche Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe '96 che tanto piace a Maurizio Sarri per la qualità del suo gioco. Negli ultimi giorni si sono inseguite con insistenza le voci di un possibile scambio tra i due, che potrebbe generare anche una plusvalenza per entrambi i club.